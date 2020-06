Achern – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Anzeige

Achern (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch sind nach einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße auf der Suche nach Zeugen. Auf einem Parkplatz im Bereich des Anwesens Nummer 2 wurde zwischen 7 Uhr und 8 Uhr ein dort abgestellter Dacia beschädigt und hierbei ein Sachschaden von rund 5.000 Euro angerichtet. Nach bisherigen Feststellungen könnte ein weißer Kombi oder Sprinter als Verursacherfahrzeug in Betracht kommen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem nun gesuchten Fahrzeug geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 an die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

