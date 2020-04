Achern – Polizisten angegriffen und Widerstand geleistet

Anzeige

Achern (ots) – Was einen 55-Jährigen am Sonntagnachmittag dazu bewegte sich gegen Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu wenden und Widerstand zu leisten, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Eine Streifenbesatzung war gegen 16 Uhr in der Straße `Alter Bahnhof´ unterwegs, als sie zwischen dort geparkten Klein-Lastwagen eine Person erkannten. Diese duckte sich beim Erkennen der Polizei weg und flüchtete zu Fuß als die Beamten ausstiegen. Bei der Verfolgung soll sich ein bis dahin unbeteiligter Mittfünfziger den Polizisten mit erhobenen Fäusten in den Weg gestellt haben und hinderte diese damit an der weiteren Verfolgung des Unbekannten. Die Aufforderungen dies zu unterlassen und den Weg frei zu machen ignorierend, schritt er weiter auf die Beamten zu. Diese setzten daraufhin Pfefferspray ein, brachten den Angreifer zu Boden wo er unter weiterer Gegenwehr gefesselt wurde. Alle beteiligten wurden dabei leicht verletzt. Eine 46-Jährige versuchte unterdessen, die Beamten an der vorläufigen Festnahme zu hindern. Die Hintergründe dieses Verhaltens sind nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4565332 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4565332