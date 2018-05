Achern – Qualitätswerkzeug entwendet

Achern (ots) – Das in einer Schreinerei vorgehaltene Qualitätswerkzeug hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag noch unbekannte Einbrecher in der Straße ´Heid` auf den Plan gerufen. Die ungebetenen Besucher gelangten vermutlich in den frühen Morgenstunden in die Lagerräume des Handwerksbetriebs und entwendeten dort Geräte und Werkzeug im Wert von über 1.000 Euro. Durch das Aufbrechen der Fenster dürften rund 2.000 Euro Sachschaden entstanden sein. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

