Achern – Radtour endet im Krankenhaus

Achern (ots) – Eine Fahrradtour endete am Dienstagmittag für einen 13-Jährigen im Klinikum in Achern. Das Kind befuhr gegen 17.20 Uhr den Radweg in Richtung Freistett, als er in der Rheinstraße alleinbeteiligt stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

