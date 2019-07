Achern/Renchen – Bankmitarbeiter auf Zack

Anzeige

Achern Renchen (ots) – Die Hartnäckigkeit eines Bankmitarbeiters hat eine 86 Jahre alte Frau vor dem Verlust von knapp 20.000 Euro bewahrt. Die Seniorin war am Montagvormittag in der Zweigstelle eines Geldinstituts in der Hauptstraße in Renchen erschienen und wollte den fünfstelligen Betrag abheben. Obwohl der Bankangestellte seine Bedenken für die Verwendung der Summe anmeldete, ließ sich die betagte Dame zunächst nicht beirren. Der ‚Bänker‘ ließ allerdings nicht locker und begleitete die 86-Jährige mit einem Taxi auf eigene Kosten nach Hause. Parallel verständigte ein weiterer Bankmitarbeiter die Polizei sowie die Tochter der Frau über den seltsam erscheinenden Vorfall. Wie sich letztlich herausstellte, hat ein Mann in etlichen, zuvor geführten Telefonaten das Vertrauen der älteren Damen erschlichen und sich ihr gegenüber als Enkel ausgegeben. Im letzten Moment flog der Schwindel durch einen Anruf der Tochter beim tatsächlichen Enkel auf. Der gesamte Geldbetrag konnte so wieder auf das Konto der 86-Jährigen eingezahlt werden. Der mutmaßliche Betrüger blieb unerkannt. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4313056