Achern / Renchen – Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Achern / Renchen (ots) – Nachdem eine 45 Jahre alte Frau bereits am Montagnachmittag den Diebstahl ihres Fahrrads beim Bahnhof in Renchen gemeldet hatte, alarmierte sie die Ordnungshüter kurz nach 20 Uhr erneut. Sie gab an, in der Berliner Straße in Achern auf zwei männliche Personen aufmerksam geworden zu sein, die mit ihrem gestohlenen Fahrrad unterwegs waren. Darauf angesprochen ergriffen die noch Unbekannten schlagartig die Flucht. Das Velo ließen sie zurück. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den vermeintlichen Dieben blieb ohne den erhofften Erfolg.

Die beiden jungen Männer wurden zwischen 16 und 20 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß geschätzt. Beide seien dunkel gekleidet, schlank und von mitteleuropäischer Erscheinung gewesen. Einer der beiden führte ein weißes Mountainbike mit sich.

Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

