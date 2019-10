Achern, Sasbach – Führerscheine in Gefahr

Anzeige

Achern (ots) – Gleich drei Autofahrer müssen nach erfolgten Kontrollen von Mittwoch auf Donnerstag durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch um ihren Führerschein fürchten. Ein 31-jähriger Opel-Fahrer war kurz vor Mitternacht auf der B 3 in Sasbach mit einem Alkoholpegel von über 0,5 Promille unterwegs. Nur eine gute halbe Stunde später geriet ein 23 Jahre alter Renault-Lenker an gleicher Stelle in das Visier der Gesetzeshüter. Wie sich bei einer genaueren Überprüfung zeigte, hatte der 23-Jährige vor Antritt der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert, was ihn schnurstracks zur Erhebung einer Blutprobe in ein Krankenhaus brachte. Weitere 30 Minuten später ereilte einen 22 Jahre alter Honda-Fahrer das gleiche Schicksal. Ein durchgeführter Drogentest verlief zu seinen Ungunsten, was auch für ihn eine Blutentnahme erforderlich machte. Außer einem saftigen Bußgeld droht den Männern ein mehrwöchiges Fahrverbot.

