Achern, Sasbachried – Mit gestohlenem E-Bike erwischt

Achern, Sasbachried (ots) – Ein 15-Jähriger steht seit Dienstag im Verdacht, ein E-Bike gestohlen zu haben. Die Besitzerin bemerkte das Fehlen ihres Zweirads, welches an einer Halle in der Straße `Am Muhrgraben` abgestellt war, gegen 16:30 Uhr. Nur wenige Minuten später konnte der Jugendliche, das verschlossene Zweirad tragend, festgestellt werden. Ein Begleiter des 15-Jährigen nahm die Beine in die Hand und konnte unerkannt entkommen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ermitteln nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. /ma

