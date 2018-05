Achern, Sasbachried – Prügelei nach Maihock

Achern (ots) – Die Festlichkeiten des Maihocks mündeten für eine Gruppe junger Erwachsener am späten Dienstagabend in einer körperlichen Auseinandersetzung. Offenbar war es bereits auf dem Festgelände zu Streitigkeiten zwischen drei jungen Männern im Alter zwischen 18 und 26 Jahren gekommen, welche gegen 22:20 Uhr in der Römerstraße beschlossen, das Problem mit Fäusten zu lösen. Es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung, wobei der 26-Jährige von seinen beiden Kontrahenten durch Schläge und Tritte leicht verletzt und infolgedessen medizinisch versorgt werden musste. Die flüchtigen Widersacher wurden daraufhin von den hinzugerufenen Ordnungshütern ermittelt und aufgesucht. Einer der beiden sieht nun gleich zwei Strafanzeigen entgegen, da dem 20-Jährigen zudem vorgeworfen wird, stark alkoholisiert mit dem Fahrrad vom Tatort nach Hause gefahren zu sein.

