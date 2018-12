Achern – Scheiben an parkenden Fahrzeugen eingeschlagen

Anzeige

Achern (ots) – Gleich mehrfach schlug zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Unbekannter an geparkten Autos im Acherner Stadtzentrum jeweils eine Scheibe ein und durchwühlte daraufhin den Innenraum. An zwei Fahrzeugen in der Spitalstraße, zwei in der Friedrichstraße und einem weiteren in der Allerheiligenstraße hat der Unbekannte dabei mehr Schaden angerichtet, als Beute gemacht wurde. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4139793