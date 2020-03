Achern – Schwelbrand

Anzeige

Achern (ots) – Zu einem Brandgeschehen wurde am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr die Polizei in die Straße `Am Stadtgarten´ gerufen. Die Feuerwehr Achern war mit 18 Einsatzkräften am Brandort. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich zwischen Kamin und Gebäude, wohl aufgrund eines technischen Defektes an einem Ofen, ein Schwelbrand entzündet. Um Glutnester ausfindig zu machen mussten die Feuerwehrleute das Dach um das Kamin herum abdecken. Insgesamt dürfte ein Schaden von mindestens 15.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand.

