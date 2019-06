Achern – Seitlich kollidiert

Anzeige

Achern (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Achern haben die Beamten des örtlichen Polizeireviers die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Sachstand war es gegen 15.20 Uhr in der Waldulmer Straße zur seitlichen Kollision zwischen einem 68 Jahre alten Roller-Fahrer und einem 61-jährigen Radler gekommen. Ob hierbei der 68-Jährige verbotswidrig überholt oder der Lenker des Velos unvorsichtig die Fahrbahn gewechselt hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der jüngere Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer: 07841 7066-0 erbeten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4290436