Achern – Sich wechselseitig verletzt

Achern (ots) – Die genauen Hintergründe einer offenbaren gefährlichen Körperverletzung am Dienstagnachmittag in Oberachern, sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch wurden gegen 17 Uhr gerufen, nachdem in einem Anwesen im südlichen Ortsbereich zwei Männer eine Auseinandersetzung hatten. Ausgehend von einer Lärmbelästigung, soll ein 43-Jähriger daraufhin versucht haben, seinen neun Jahre jüngeren Kontrahenten mit einem Messer zu verletzten. Dieser habe daraufhin den Angriff mit einem Faustschlag ins Gesicht gekontert. Die genauen Abläufe soll nun ein Ermittlungsverfahren erbringen.

