Achern – Sozius verletzt

Achern (ots) – Zu einem Unfall in der Großweierer Straße und der Flucht eines Mofa-Fahrers kam es am Montagabend gegen 19:30 Uhr. Ein 13-Jähriger war als Sozius auf einem Mofa unterwegs, als dieses auf einem Kiesbett in der Nähe der Kirche zu Fall kam. Durch den folgenden Sturz zog sich der Sozius offenbar leichte Verletzungen zu, die im örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten. Der noch unbekannte Fahrer des Zweirades suchte derweil das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen zu seiner Identität eingeleitet.

