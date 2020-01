Achern – Spiegel abgefahren und geflüchtet

Anzeige

Achern (ots) – Am Samstag parkte ein gelber Skoda Octavia in der Berliner Straße vor dem Haus Nummer 45. In der Zeit zwischen 10.00 Uhr und16.00 Uhr muss ein vorbeifahrendes Auto den Skoda gestreift haben. Dabei ging dessen Außenspiegel zu Bruch. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Achern unter Tel. 07841/70660 zu melden. /CBR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4484108 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4484108