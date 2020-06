Achern – Streit mündet in Körperverletzung

Anzeige

Achern (ots) – Nach einem Notruf wegen einer vermeintlich größeren Schlägerei zwischen mehreren Personen, eilten Streifen des Polizeireviers Achern/Oberkirch und ihrer Kollegen der Autobahnpolizei aus Bühl und der Polizeihundeführer am Dienstag gegen 22 Uhr in die Kirchstraße. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass offenbar nur zwei Jugendliche in Streit gerieten, wobei einer von ihnen leicht am Kopf verletzt wurde. Der dafür mutmaßlich verantwortliche Kontrahent wurde zur Klärung seiner Identität zum Polizeirevier gebracht, wo er im Anschluss durch Erziehungsberechtigte abgeholt werden konnte. Die weiteren Hintergründe sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211 211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4619294 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4619294