Achern – Teures Missgeschick

Achern (ots) – Das Missgeschick einer 64 Jahre alten Autofahrerin am Mittwochabend in der Allerheiligenstraße schlägt mit deutlich über 10.000 Euro zu Buche. Die Frau war gegen 20 Uhr aus noch unklarer Ursache in das Heck eines am Straßenrand geparkten Transporters gekracht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. /pb

