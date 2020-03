Achern – Traktor gerät in Brand

Anzeige

Achern (ots) – Ein Schaden in bislang unbekannter Höhe entstand beim Brandausbruch an einem Traktor am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr in der Lange Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch war der Brand, aus bislang nicht geklärter Ursache, im Bereich des Motorraum des Traktors ausgebrochen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelang es dem Brandentdecker, die Flammen mit einem eigenen Feuerlöscher erfolgreich zu bekämpfen.

