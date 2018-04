Achern – Übersehen

Achern (ots) – Zu einem Unfall kam es am Dienstagmorgen an einer Kreuzung der Großweier Straße. Eine 46-jährige Golf-Lenkerin befuhr gegen 10:30 Uhr die Straße `Schleif´ und wollte die bevorrechtige Großweier Straße in Richtung Severinstraße überqueren. Nachdem sie zunächst an der Haltelinie angehalten hatte, übersah sie offenbar beim Anfahren ein von links kommendes Fahrzeug. Beide Autos kollidierten in der Folge, wodurch die Beifahrerin des bevorrechtigen Wagens leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

