Achern – Übersehen

Achern (ots) – Die Lenkerin eines Audi befuhr am Dienstag gegen 12.30 Uhr die Allerheiligenstraße aus Richtung Oberachern kommend, als die Mittsechzigerin in den Kreisverkehr an der Kreuzung zur Martinstraße einfahren wollte. Hierbei hatte sie vermutlich die 28 Jahre alte Lenkerin eines Velos übersehen und erfasste das Zweirad mit ihrem Wagen. Bei dem folgenden Sturz verletzte sich die junge Frau nur leicht, sodass sie anschließend in Eigenregie einen Arzt aufsuchen konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

