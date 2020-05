Achern – Uneinigkeit im Straßenverkehr führt zu Schlägen

Anzeige

Achern (ots) – Offenbar mündete ein Streit, welcher seinen Ursprung im Straßenverkehr nahm, am Dienstagnachmittag in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als die 25 und 27 Jahre alten Männer gegen 15:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Severinstraße stoppten, flogen die Fäuste, wobei hinzueilende Begleiter des älteren sich an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligten. Der Mittzwanziger wurde leicht verletzt. Weiterhin kam es zu wechselseitigen Beleidigungen und Bedrohungen zwischen den Beteiligten. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4596328 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4596328