Achern – Unfall im Kreisverker

Achern (ots) – Da er mutmaßlich eine im Kreisverkehr in der Rosenstraße/Sasbacher Straße fahrende und bevorrechtigte 27-Jährige in ihrem Polo übersehen hatte, kollidierte am Montag, gegen 16:45 Uhr, ein 45-jähriger Audi-Fahrer mit dem Polo der Frau. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Reparaturschaden von ungefähr 13.000 Euro. Den Audi Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. /ag

