Achern – Unfall mit Dominoeffekt

Achern (ots) – Eine Citroen-Fahrerin verwechselte am Dienstagnachmittag in der Severinstraße gegen 12.30 Uhr das Gaspedal mit der Bremse. Das führte dazu, dass sie unkontrolliert in die Grundstückseinfahrt eines Autohauses fuhr und dort zuerst das Auto einer Kundin streifte. Das Unglück nahm seinen Lauf, sodass die 75-jährige Unfallverursacherin zwei Ausstellungsfahrzeuge rammte und durch den Aufprall ein weiteres Fahrzeug beschädigte wurde. Auch eine Säule eines Zufahrtstores wurde durch das Umfahren aus der Halterung gerissen. Zum Glück wurde niemand verletzt, der gesamte Sachschaden dürfte allerdings mehrere Tausend Euro betragen.

