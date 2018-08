Achern – Unfallflucht in der Kirchstraße, Zeugen gesucht

Anzeige

Achern (ots) – Ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, ließ ein unbekannter Autofahrer am Montagmittag in der Kirchstraße einen beschädigten Mini Cooper zurück. Zwischen 12:15 Uhr und 14:30 Uhr hatte der Flüchtige den am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen beim Ein- oder Ausparken an der Fahrertüre beschädigt. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer 07841 7066-0 um Hinweise.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4028335