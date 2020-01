Achern – Unfallflucht nach Kollision mit Straßenlaterne

Anzeige

Achern (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Oberachern flüchtete die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Honda-Lenkerin befuhr zwischen 08:00 Uhr und 09:15 Uhr die Oberacherner Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Auf Höhe der Benz-Meisel-Straße kam sie ersten Erkenntnissen zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Straßenlaterne. Anschließend fuhr sie vom Unfallort davon, ohne die Polizei zu verständigen. Da jedoch die gesamte Frontschürze ihres Autos sowie das Nummernschild am Unfallort zurückblieben, konnte die Verursacherin rasch ausfindig gemacht werden. Offenbar hatte sie der Kollision dem Alkohol zugesprochen. Der Schaden am Auto wird auf circa 5.000 Euro geschätzt, die Kosten für eine neue Straßenlaterne sind noch nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die das Geschehnis beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841- 70660 melden. /hs

