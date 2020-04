Achern – Verdacht der Steuerhinterziehung

Anzeige

Achern (ots) – Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung am Samstagnachmittag auf der K5311 zwischen Rheinbischofsheim und Wagshurst wegen des dort bestehenden Wochenendfahrverbotes für Krafträder, wurde der Fahrer einer Harley-Davidson angehalten. Die Ermittlungen ergab dabei, dass die Harley in Polen zugelassen wurde, obwohl der Mann sein Jahren seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Gegen den Halter wird nun aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen das Kfz-Steuergesetz ermittelt.

