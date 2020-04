Achern – Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Die Geschädigte parkte ihren weißen SUV der Marke Hyundai am 24.04.2020 gegen 21:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Nähe zum Kreisverkehr in der Fautenbacher Straße / Bundesstraße 3. Nach der Rückkehr von ihrem dreißigminütigen Einkauf bemerkte die Geschädigte eine Eindellung an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Das Polizeirevier Achern sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, welche den Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort beobachteten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Achern: 07841/7066-0. /balg

