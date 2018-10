Achern – Vermisster aufgefunden

Anzeige

Achern (ots) – Der am 17. Oktober vermisst gemeldete 52-Jährige wurde am Mittwochnachmittag verstorben aufgefunden. Ein Verschulden Dritter ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht erkennbar.

/pb

Ursprungsmeldung von Mittwoch, 17. Oktober, 15:13 Uhr

Achern – Vermisstensuche

Angehörige und Polizei sind seit dem letzten Wochenende auf der Suche nach Markus Geißler. Der 52-Jährige wurde letztmals am Samstagabend von Angehörigen beim Verlassen seiner Wohnung in der Kolpingstraße gesehen. Die bislang eingeleiteten Suchmaßnahmen, die zeitweise auch von der Besatzung eines Polizeihubschraubers und von Tauchern des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurden, verliefen erfolglos. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der 52-Jährige mit einer Jeans, knöchelhohen blauen Adidas-Turnschuhen und einer roten Jacke bekleidet. Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Hinweise nehmen die Beamten jeder Polizeidienststelle oder die Ermittler der Kripo unter der Rufnummer: 0781 21-2820 entgegen.

Beschreibung des Vermissten: 182 cm groß, kräftige Statur, Glatze, Brillenträger, zahlreiche Tätowierungen, führt einen Leinenrucksack mit sich.

/pb

