Achern – Vollständig abgebrannt

Achern (ots) – Ein technischer Defekt war vermutlich die Ursache dafür, dass der Opel eines 37-Jährigen am Montagabend in Flammen aufging. Der Mann befuhr gegen 20:20 Uhr von Wagshurst kommend die Hanauer Straße Richtung Freistett, als er Brandgeruch und Rauch aus der Motohaube feststellte und daraufhin sofort in einem Feldweg am Fahrbahnrand anhielt. Dort öffnete er die Motohaube, worauf der Wagen innerhalb kürzester Zeit Feuer fing und vollständig ausbrannte. Die ortsnahe Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, einen Totalschaden jedoch nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand.

