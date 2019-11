Achern – Von Auto erfasst und schwer verletzt

Anzeige

Achern (ots) – Schwere Verletzungen hat sich ein 20 Jahre alter Mann am frühen Dienstagabend beim Queren des Fußgängerüberwegs ‚An der Acher‘ zugezogen, nachdem er von einer Autofahrerin erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Der junge Fußgänger musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die 30-jährige Fiat-Fahrerin war gegen 17:45 Uhr auf der Martinstraße in Richtung Josef-Wurzler-Straße unterwegs, als sie den Heranwachsenden auf dem Fußgängerüberweg mutmaßlich übersehen hatte. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro taxiert.

