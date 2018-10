Achern – Von Gerüst gestürzt

Anzeige

Achern (ots) – Bei einem Unfall in der Straße ‚Am Langenthal‘ verletzte sich ein 61-jähriger Arbeiter am Montag schwer. Der Handwerker führte gegen 11:45 Uhr Arbeiten an einem Rohbau durch. Hierzu standen er auf Holzbrettern in 168 Zentimeter Höhe. Nach ersten Erkenntnissen trat der 61-Jährige neben ein Holzbrett des mutmaßlich nicht vorschriftsmäßig installierten Gerüstes und stürzte daraufhin in die Tiefe. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in die Klinik gebracht werden.

