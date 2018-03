Achern, Wagshurst, A 5 – Schnelle Hilfe

Achern (ots) – Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte eine technische Ursache für einen Fahrzeugbrand am Dienstagmittag auf der Südfahrbahn in Höhe Wagshurst verantwortlich sein. Dort fing kurz nach 12 Uhr ein Golf an zu qualmen. Der Fahrer konnte seinen Wagen noch auf dem Seitenstreifen abstellen und gefahrlos verlassen. Schnelle Hilfe kam von einem Verkehrsteilnehmer. Mit dem bordeigenen Feuerlöscher brachte er noch vor Eintreffen der Wehrleute das Feuer unter Kontrolle. Im Zuge von Reinigungsarbeiten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern und einer Spezialfirma kam es zu leichten Behinderungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

