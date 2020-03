Achern, Wagshurst – Diebstahl aus Kirche

Anzeige

Achern, Wagshurst (ots) – Ein bislang unbekannter Dieb oder Diebin entwendete vom Altar einer Kirche in der Hanauer Straße in den zurückliegenden Tagen einen Kerzenständer. Der Diebstahl wurde am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr festgestellt.

