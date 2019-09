Achern, Wagshurst – Zu schnell in die Kurve

Anzeige

Achern (ots) – Weil er offenbar zu schnell in eine Kurve einfuhr, verletzte sich am Sonntagnachmittag ein 17-Jähriger schwer. Der junge Mann war gegen 15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der K 5311 von Rheinbischofsheim kommend in Richtung Wagshurst unterwegs, als er im Verlauf einer lang gezogenen Rechtskurve bemerkte, dass er diese zu schnell anfuhr. Bei seinem Versuch abzubremsen, geriet er nach rechts in einen Grünstreifen, wurde von seiner Yamaha beim Fall getrennt und kam in einem trockenen Graben zum Liegen. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Klinikum gebracht. Sein Zweirad, an dem ein Schaden von rund 500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

