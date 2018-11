Achern – Wer hat Schuld?

Anzeige

Achern (ots) – Während an zwei Audi A4 am Montagmorgen Schäden von insgesamt rund 3.000 Euro entstanden, herrscht zwischen den Beteiligten unterdessen Uneinigkeit zum Unfallhergang. Beide Audis verließen gegen 10:50 Uhr die Autobahn in Achern und durchfuhren einen der beiden zweispurigen Kreisverkehre. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Schilderungen der beiden Autofahrer, wer nun wessen Auto anfuhr, gingen bei der anschließenden Unfallaufnahme der Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch in vollkommen unterschiedliche Richtungen.

