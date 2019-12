Achern – Widerstandshandlungen nach Beziehungsstreit

Anzeige

Achern (ots) – Nach einem Beziehungsstreit am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Weststadt mussten hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch einschreiten und einen jungen Mann nach Widerstandshandlungen in Gewahrsam nehmen. Der 21-Jährige soll seine 10 Jahre ältere Lebensgefährtin gegen 23:40 Uhr leicht verletzt haben und zeigte sich auch gegenüber den Einsatzkräften der Polizei aggressiv und uneinsichtig. Als der mit knapp 1,5 Promille alkoholisierte Mann in Gegenwart der Polizisten ein weiteres Mal in Rage geriet, musste er gebändigt und in Handschellen gelegt werden. Hierbei zogen sich zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen zu. Die weitere Nacht verbrachte der Delinquent in einer Arrestzelle. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

