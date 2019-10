Achern – Wiederholt Ohne Führerschein und Versicherungsschutz

Anzeige

Achern (ots) – Die Fahrt eines Rollerfahrers endete am Dienstagabend nach einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch in der Oberacherner Straße. Bei der erfolgten Überprüfung gegen 22:30 Uhr stellte sich heraus, dass der 57-Jährige nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins und an seinem Gefährt ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Bereits in der Vergangenheit war der Mann ohne Fahrerlaubnis und gültigem Versicherungskennzeichen aufgefallen und angezeigt worden. Offenbar davon unbeeindruckt, setzte er sich erneut auf das Zweirad und dürfte nun von Justitia entsprechend weitere Post erwarten.

