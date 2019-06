Achern – Zeugen zu Unfall vom Freitag 7. Juni gesucht

Anzeige

Achern (ots) – Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, soll es zu einem Auffahrunfall, der sich bereits am 7. Juni gegen 11.20 in der Sasbacher Straße in Höhe der Einmündung zum Lindenweg ereignet hat, Zeugen geben. Ein 71-jähriger Opel-Fahrer war infolge Unachtsamkeit auf den Renault einer 24-Jährigen aufgefahren. Durch den Aufprall wurde die 24-Jährige verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden von circa 6.000 Euro. Nach nunmehr vorliegenden Informationen soll es zum Unfall zwei circa 20 bis 25 Jahre alte Zeuginnen geben. Diese hätten nach der Kollision auch kurz den Verkehr an der Unfallstelle geregelt. Die beiden Zeuginnen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 beim Polizeirevier Achern zu melden.

