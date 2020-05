Achern – Zeugenaufruf nach Zusammenstoß

Anzeige

Achern (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen sind die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch auf der Suche nach Zeugen. Der Lenker eines schwarzen Passat war eigenen Angaben zufolge gegen 7:40 Uhr auf der L 78 im Bereich der Autobahnanschlusstelle in Richtung Rheinau unterwegs, als er auf der linken Spur in Richtung des Kreisverkehrs `West` fuhr. Der auf der rechten Spur neben ihm fahrende Lenker eines weißen Fahrzeugs soll beim Einfahren in den zweispurigen Kreisverkehr die Vorfahrt eines bereits darin befindlichen Autofahrers missachtet haben. Der daraufhin erfolgte Bremsvorgang des im Kreisverkehr fahrenden blauen Passat führte offenbar zu einer Kollision mit dem bereits in den Kreisverkehr einfahrenden Lenker des schwarzen VW. Nachdem sowohl der noch unbekannte Fahrer des weißen Autos, als auch der Lenker des blauen VW-Passat ihre Fahrt nach dem Zusammenstoß fortgesetzt haben, sind die Beamten auf der Suche nach Zeugen des Geschehens. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegengenommen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4595722 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4595722