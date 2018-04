Achern – Ziel Kreißsaal, Zwischenstopp Kreuzung

Achern (ots) – Obwohl niemand verletzt wurde, mussten Fahrerin und Beifahrerin eines Nissan am Freitagmorgen nach einem Unfall eilig ins Krankenhaus. Die 28-Jahre alte Fahrerin war gegen 5:30 Uhr dabei ihre hochschwangere Beifahrerin ins Acherner Klinikum zu bringen, da sich bei dieser bereits deutliche Vorboten einer anstehenden Geburt abzeichneten. Von der Eisenbahnstraße kommend wollte die Endzwanzigerin – im Übrigen selbst schwanger – die Kreuzung in Richtung nahegelegenem Klinikum überqueren und übersah dabei den vorfahrtberechtigen Lenker eines VW, der die Hauptstraße ortsauswärts befuhr. Durch den Unfall entstand an den beiden Autos zwar ein Schaden von etwa 18.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand verletzt.

