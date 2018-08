Achern – Zu Fall gekommen

Anzeige

Achern (ots) – Am Abschleppseil eines Pannenhelfers endete am Mittwochabend abrupt die Fahrt einer 17-Jährigen mit ihrem Motorroller samt Sozius. Das Gespann aus Helfer- und Pannenfahrzeug war gegen 21:25 Uhr aus der Straße Adlerplatz nach links auf die Hauptstraße eingefahren. Die dort in Richtung Fautenbacher Straße fahrende Roller-Lenkerin übersah das zwischen den beiden Fahrzeugen gespannte Abschleppseil und kam zu Fall. Nach einer medizinischen Versorgung in der Acherner Klinik konnte sie diese jedoch am Abend wieder verlassen. Den Fahrer des Helferfahrzeuges erwartet nun eine Anzeige.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4024459