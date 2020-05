Achern – Zusammenstoß führt zu Blutentnahme

Anzeige

Achern (ots) – Nachdem es am Dienstag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Kehrmaschine und einem Roller kam, musste der Lenker des Zweirads Blut abgegeben. Der 65-Jährige war gegen 11:20 Uhr auf dem parallel zur B3 verlaufenden Feldweg in Fautenbach unterwegs, als der Lenker der Kehrmaschine ihn offenbar übersehen hatte und beim Rückwärtsfahren mit dem Zweirad des Mittsechzigers kollidierte. Um sicherzustellen, dass dieser sich beim folgenden Sturz keine Verletzungen zuzog, wurde er in das Klinikum nach Achern gebracht. Unverletzt aber offenbar mit einigen Anzeichen auf einen vorangegangen Alkoholkonsum musste der Zweiradfahrer Blut abgeben. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4595742 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4595742