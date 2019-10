Achern – Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Anzeige

Achern (ots) – Eine 20 Jahre alte Ford-Fahrerin ist am Donnerstagabend in der Sasbacher Straße in das Heck eines vorausfahrenden Peugeot-Lenkers geprallt, nachdem dieser kurz vor 19 Uhr an einem dortigen Fußgängerüberweg anhalten musste. Der 45 Jahre alte Chauffeur des Peugeot sowie ein 34-jähriger Mitfahrer trugen durch die Kollision leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Achern auf etwa 3.000 Euro beziffert.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4404667