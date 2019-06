Schwarzfahrer schwimmen auf der Flucht vor der Polizei durch den Neckar

Anzeige

Als ein 35-Jähriger und ein Jugendlicher am Mittwochabend in einem InterCity Richtung Rottweil keinen Fahrschein vorweisen können, werden die beiden von der Weiterfahrt ausgeschlossen, steigen aber am vorderen Zugteil wieder ein. Am Bahnhof Rottweil spielen sich dann abenteuerliche Szenen ab.

Der 16- und 35-Jährige waren am Mittwochabend gegen 20 Uhr im Zug von Singen nach Rottweil unterwegs und verhielten sich der Polizei zufolge auffällig aggressiv. Da sie dem Zugbegleiter kein Ticket vorweisen konnten, wurden sie im Bahnhof Tuttlingen von der Weiterfahrt ausgeschlossen, stiegen jedoch vorne wieder ein.

Durch den Neckar geschwommen

Nach Ankunft des Zuges im Bahnhof Rottweil flüchteten die biden vor der Polizei. Sie überquerten alle Gleise und durchschwammen den Neckar, konnte aber dennoch von einer Streife des Polizeireviers Rottweil gestellt und der Bundespolizei übergeben werden.

In der Vernehmung der beiden Tatverdächtigen gestanden die Tunesier, dass sie ohne Ausweispapiere von Italien über die Schweiz ins Bundesgebiet eingereist sind und ohne Fahrschein im Zug unterwegs waren. Sie erwarten nun Anzeigen wegen unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet sowie Erschleichen von Leistungen. Aktuell befinden sich beide Personen im Gewahrsam der Bundespolizei.

BNN