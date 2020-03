Aggressiver Mann in Polizeigewahrsam genommen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein alkoholisierter und vermutlich unter Drogeneinfluss stehender 35jähriger Mann befand sich am Samstag, um die Mittagszeit, im Benckiserpark. Einen zufällig vorbeikommenden 27jährigen, der sich in Begleitung seiner Freundin befand, fragte der Mann nach Drogen. Der 27jährige erklärte, dass er keine Drogen habe, woraufhin der alkoholisierte Mann aggressiv wurde. Er schrie den anderen an und bespuckte ihn. Als sich der Geschädigte daraufhin entfernen wollte, trat der 35jährige noch gegen dessen Einkaufstaschen, so dass der Inhalt der Taschen beschädigt wurde. Die Polizei wurde gerufen. Der Täter konnte noch in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich der Mann äußerst aggressiv. Als er sich drohend vor den Beamten aufbaute, wurden ihm Handschließen angelegt. Anschließend wurde er auf die Wache gebracht. Da er sich auch dort nicht beruhigte, durfte er einige Stunden, bis zu seiner Ausnüchterung, in der polizeilichen Gewahrsamseinrichtung verbringen. Zusätzlich wird er noch wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4534311 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4534311