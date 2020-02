– Alkohol- und Drogenkontrollen in der Faschingszeit

Anzeige

Pforzheim (ots) – In der Faschingszeit werden im gesamten Zuständigkeitsbereich verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer steht dabei schwerpunktmäßig im Fokus.

Am Montagmorgen fiel gegen 08.20 Uhr ein 19-jähriger Mercedes Fahrer im Gewerbegebiet in Kämpfelbach-Bilfingen auf. Er wurde positiv auf Cannabis getestet. Am späten Nachmittag am Montag gegen 16.50 Uhr wurde ein 19-Jähriger Audi Fahrer in der Bleichstraße in Pforzheim einer Kontrolle unterzogen. Auch er wurde positiv auf Cannabis getestet.

Beide mussten eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

Die Unfallgefahr ist groß. Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilnimmt, bring sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wird auch weiterhin, insbesondere in der Faschingszeit, verstärkt Verkehrskontrollen durchführen.

