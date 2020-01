Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, befuhr ein 27jähriger mit seinem Mercedes die Straße „Im Altgefäll“ in Richtung der Kanzlerstraße. In einer Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug, infolge seiner alkoholischen Beeinflussung, zu weit nach rechts. Dabei beschädigte er zwei Lastwagen, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 12 000 Euro. Der 27jährige war so stark betrunken, dass er noch vor Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle einschlief. Ihm wurde später eine Blutprobe entnommen.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

