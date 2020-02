Alpirsbach – 87-Jähriger fährt gegen umgestürzten Baum

Anzeige

Alpirsbach (ots) – Glücklicherweise unverletzt blieben ein 87-jähriger Skodafahrer sowie seine Beifahrerin, als ihr Wagen am Montagabend bei Alpirsbach gegen einen umgestürzten Baum stieß.

Der 87-Jährige war gegen 22:30 Uhr auf der Kinzigtalstraße von Alpirsbach in Richtung Freudenstadt unterwegs. Laut seinen Angaben wendete im Bereich Ehlenbogen ein anderes Fahrzeug und er wurde durch dessen Licht geblendet. In der Folge übersah der 87-Jährige einen auf der Fahrbahn liegenden Baum, der offenbar durch den Sturm umgefallen war, und fuhr auf diesen auf. Während beide Insassen des Skodas unverletzt blieben, entstand an dem Fahrzeug Schaden von etwa 3.000 Euro. Die hinzugerufene Straßenmeisterei beseitigte den Baum mithilfe einer Motorsäge. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4517881 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4517881