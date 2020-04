Alpirsbach – Betrunkener 23-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Anzeige

Alpirsbach (ots) – Leicht verletzt hat sich am Samstagmittag ein 23-Jähriger, der wohl aufgrund seiner Alkoholisierung mit seinem Auto in Alpirsbach verunfallte. Der nicht unerheblich betrunkene VW-Fahrer war gegen 13.10 Uhr auf der Landstraße 422 von Rötenberg in Richtung Alpirsbach unterwegs. In einer Kurve kam er mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in den Grünstreifen. Durch das Gegenlenken geriet er ins Schleudern, rutschte quer über die Fahrbahn und kam letztlich in einem Bachbett zum Stehen. Da bei der Überprüfung seiner Atemluft ein Wert von über 1,6 Promille gemessen wurde, musste der 23-Jährige eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. An seinem Fahrzeug entstand ein Unfallschaden von etwa 3.000 Euro.

