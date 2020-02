Alpirsbach – Unfall beim Rangieren

Anzeige

Alpirsbach (ots) – Einen erheblichen Unfallschaden hat ein 40-jähriger Lkw-Fahrer am Montag, gegen 15:30 Uhr, in der Karlstraße in Alpirsbach verursacht.

Der 40-Jährige rammte mit seinem Lastwagen beim Rangieren ein geparktes Auto, an welchem ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand. Der Lkw blieb unbeschädigt.

